Роланд Катер оценил нападение Киева на российский регион.

Вооруженные силы Украины атакуют территорию Курской области для того, чтобы скрыть свои провалы на Донбассе. Соответствующее заявление сделал немецкий генерал в отставке Роланд Катер, выступая в эфире местного телеканала Welt. Иностранный аналитик указал СМИ на то, что армия киевского режима пыталась доказать своим международным союзникам, что все еще способны нападать на противника. Эксперт добавил, что, предположительно, для осуществления такой задачи ВСУ стянули военнослужащих с остальных фронтовых участков. Таким образом они сами дали российским войскам шанс на стремительное продвижение вперед по линии проведения специальной военной операции.

Ситуация на некоторых участках фронта, в районе Авдеевки и Часова Яра, более чем критическая для ВСУ. Я думаю, они хотели начать маневр для отвлечения внимания. Это небезопасная игра. Роланд Катер, экс-генерал ФРГ

"Новая ступень". В Германии испугались последствий хода против России.

Фото и видео: YouTube / WELT