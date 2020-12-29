В ФРГ оценили размер активов россиян, замороженных в ЕС из-за санкций

С 2014 года Германия заморозила 1,8 миллиона евро российских санкционных активов.

В Германии оценили размер активов россиян, замороженных в ЕС из-за санкций. Данне бундестагу министерство экономики и энергетики ФРГ.

Отмечается, что в 2018 году ФРГ занесла в санкционную базу данных свыше 485 тысяч евро, Ирландия – 24 тысячи евро, Италия - почти 94 тысячи евро, Нидерланды - 806 евро, Кипр - более 3 миллионов евро. В 2019 - 337 тысяч евро, в Ирландии - почти 77 тысяч евро, в Италии - 148 тысяч евро, в Нидерландах - 819 евро. В 2020 году Германия занесла в базу данных сведения о 341 тысяче евро замороженных счетов и активов, Нидерланды - 761 евро.

Таким образом, с 2014 года Германия заморозила 1,8 миллиона евро российских санкционных активов.

Ранее в ПАСЕ прервали выступление российской делегации о Навальном. В ЕС заявили, что задержание Алексея Навального в России "не вписывается в стандарты Совета Европы". Леонид Слуцкий в свою очередь ответил, что в стандарты не вписывается и ложь, "которые дают многие ораторы".

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