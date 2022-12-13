Ана Писонеро рассказала о предстоящей большой работе.

В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины уже сейчас. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистам в Брюсселе сделала официальный представитель Европейской комиссии Ана Писонеро. Она пояснила прессе, что по данному вопросу предстоит большие объемы работы. Эксперт добавила, что также потребуются значительные ресурсы для долгосрочны проектов и координации усилий все сторон, включая ЕС, стран-участниц, финансовых институтов и международных организаций, частных инвесторов.

ЕС готов играть ведущую роль в вопросе восстановления Украины. Как вы знаете, G7 согласовали создание координационной платформы, Еврокомиссия предложила принять у себя секретариат. Ана Писонеро, пресс-секретарь ЕК

Эксперт добавила, что на текущий момент основные усилия ЕК направлены на том, чтобы иметь возможность удовлетворить экстренные финансовые потребности Украины.

Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро.

Фото и видео: European Commission

