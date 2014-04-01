Дана Спинант рассказала о том, что заказанных вакцин должно хватить на всех желающих на территории Евросоюза.

В Евросоюзе оценили обсуждение Путиным, Меркель и Макроном "Спутника V". Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Дипломат прокомментировала стратегический проект по вакцинации населения, который реализуется в странах ЕС. По мнению спикера, заказанных союзом вакцин по контрактам с производителями должно хватить для обеспечения всех граждан.

Я призываю вас задать вопрос лидерам Франции и Германии о том, что именно они обсуждали в разговоре с президентом Владимиром Путиным вчера. Не в нашей компетенции говорить о том, что там обсуждалось. Но я думаю, что вы можете получить ответ от этих трех лидеров, которые участвовали в дискуссии. Дана Спинант, официальный представитель ЕК

Напомним, что переговоры российского и французского президентов и немецкого канцлера состоялись накануне в формате видеоконференции. В частности, стороны обсудили вопросы, касающиеся Донбасса, ситуации в Белоруссии, поставок "Спутника" на территорию ЕС.

В ЕК назвали хорошей и естественной мерой введение сертификатов вакцинации в ЕС.

Видео: European Commission