В Евросоюзе думают как наладить отношения с Россией. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Он сказал, что отношения европейских стран с Россией и Турцией сложные.
- Но мы должны улучшить их по многим соображениям, - считает Боррель.
По его словам, европейским странам нужно усилить взаимодействие с Россией по ряду вопросов. Это, например, ситуации в Сирии и Ливии, вопросы безопасности, а также изменение климата.
Ранее министр обороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и Сирию.
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