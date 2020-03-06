Это надо сделать по многим соображениям, считают в ЕС.

В Евросоюзе думают как наладить отношения с Россией. Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он сказал, что отношения европейских стран с Россией и Турцией сложные.

- Но мы должны улучшить их по многим соображениям, - считает Боррель.

По его словам, европейским странам нужно усилить взаимодействие с Россией по ряду вопросов. Это, например, ситуации в Сирии и Ливии, вопросы безопасности, а также изменение климата.

Ранее министр обороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и Сирию.