Министр обороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и Сирию

По ее словам, вооруженный конфликт в САР влияет на всех.

Евросоюз и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и главу РФ Владимира Путина. Об этом изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее мнению, Запад должен сильнее надавить на лидеров, чтобы проложить путь для политического диалога и положить конец войне в Сирии. Она добавила, что гуманитарная ситуация в стране ужасна, и это влияет на всех участников международной политической жизни.

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после взаимных обстрелов сил правительства Башара Асада и турецких военных. Турция потеряла более 30 солдат. Затем власти решили начать ответную атаку.

Ранее мы писали о том, что Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

Видео: Youtube / euronews (in English), MSNBC