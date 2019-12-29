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Министр обороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и Сирию

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По ее словам, вооруженный конфликт в САР влияет на всех.

Евросоюз и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и главу РФ Владимира Путина. Об этом  изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 

По ее мнению, Запад должен сильнее надавить на лидеров, чтобы проложить путь для политического диалога и положить конец  войне в Сирии. Она добавила, что гуманитарная ситуация в стране ужасна, и это влияет на всех участников международной политической жизни. 

Ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля после взаимных обстрелов сил правительства Башара Асада и турецких военных. Турция потеряла более 30 солдат. Затем власти решили начать ответную атаку.

Ранее мы писали о том, что Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Видео: Youtube / euronews (in English), MSNBC

Теги: германия, идлиб, россия, сирия
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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