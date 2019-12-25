С 2022 года туристов обязуют получать онлайн разрешение на въезд в ЕС.

В Европе планируется ввести новую систему разрешений на поездки. Об этом рассказали журналисты из Lonely Planet. Они уточнили, что новые требования будут действовать с 2022 года. В частности, граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону, могут обязать регистрироваться перед посещением стран Евросоюза.

Перед туром путешественникам придется подать онлайн-заявку через через Европейскую систему информации и разрешений для путешествий (ETIAS). Она аналогична американской ESTA. Система оперативно проведет проверку туриста перед тем, как разрешить ему въезд в страну.

Отмечается, что 95% желающих въехать в ЕС получат положительный ответ в течение нескольких минут. Около 3% туристов - чуть позже, так как понадобится больше времени на обработку и данных. От 1 до 2% придется перенаправить на тщательную ручную проверку информации. В данном случае вероятен отказ в посещении ЕС. Авиакомпании будут обязаны проверять отметку о разрешении на въезд у пассажиров перед посадкой на борт.

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