В Европе газовые хранилища "Газпрома" заполнены на минимум за последние 8 лет

По состоянию на 16 августа заполненность ПХГ Европы оценивалась в 61,87%.

По состоянию на 16 августа наполненность газовых хранилищ (ПХГ) "Газпрома" в Еропе составляет около 18%. Это минимум за последние воссемь лет для этого времени года. Такие данные приводит Gas Infrastructure Europe.

Так, в четырех крупнейших ПХГ "Газпрома" в Европе составляю порядка 18 млрд кубометров газа. Общий объем при этом равняется 10 млрд кубометрам.

В целом по состоянию на 16 августа заполненность ПХГ Европы оценивалась в 61,87%. При этом в начале августа показатель составлял 57,19%.

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