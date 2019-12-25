Петербургский парламент приравнял пиво к алкогольной продукции

Противоречие было устранено на федеральном уровне еще в 2015 году.

В среду, 18 августа, стало известно, что депутаты петербургского Законодательного собрания в первом чтении приняли законопроект, приравнивающий пиво и напитки на его основе к алкогольной продукции.

В пояснительной записке уточняется, что долгое время в нескольких законах федерального уровня понятия "алкогольная продукция", "пиво", "напитки, изготовленные на основе пива" противопоставлялись. В 2015 году противоречия устранили. По словам депутата Дмитрия Тугова, устранить логическую ошибку следует и в законодательстве города.

Между тем, по информации издания "Деловой Петербург", с января 2020 года число алкомаркетов выросло на треть.

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