Отношения России и Европы достигли низшей точки и им требуется перезагрузка.

В Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией. С заявлением выступил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

По его словам, отношения России и Европы достигли низшей точки и им требуется перезагрузка. Ляйтль уверен, что преграды в отношениях больше не нужны — и следует возводить мосты. Например, ослабить санкции в отношении РФ, взаимодействовать в сферах экономики, науки и культуры, создавать атмосферу доверия.

Ранее глава МИД Германии разъяснил позицию Берлина по "Северному потоку — 2".

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