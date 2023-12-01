В Эстонии заявили о сильном подорожании обустройства границы с Россией

Мерле Тикк заметила, что страна разыскивает дополнительные денежные средства.

Обустройство эстонской государственной границы с Россией в восточной части страны подорожает из-за установки новых систем мониторинга. Соответствующее заявление в эфире местного издания ERR в пятницу сделала руководитель проекта от департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Мерле Тикк. Прибалтийская чиновница пояснила прессе, что на текущий момент установка новых технических средств не покрываются выделенным со стороны властей бюджетом. На указанные цели потребуется дополнительные ресурсы. Сейчас в полиции разыскивают средства для выполнения задачи по мониторингу границы.

Работы идут по графику, но изменившаяся ситуация с безопасностью означает, что инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников, из-за чего стоимость значительно увеличится. Мерле Тикк, глава департамента МВД по обустройству

Напомним, что на строительство и содержание пограничной инфраструктуры в Эстонии запланировано порядка 150 миллионов евро, из которых властями уже освоено около 60 миллионов.

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Фото и видео: www.err.ee