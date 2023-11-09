Премьер Эстонии посетовала, как трудно бороться со СМИ из-за бизнеса мужа

Кая Каллас оценила скандал, связанный с ее мужем Арво Халликом.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас пожаловалась "африканскому политику" на трудности в борьбе со СМИ в свете сообщений о бизнесе ее супруга Арво Халлика, проводимого на территории России. оответствующее заявление во время видеоразговора с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Это большой-большой скандал, но у моего мужа нет никаких связей с Россией. Но вы знаете, как трудно бороться со СМИ, это довольно сложно. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Напомним, что новостной портал эстонского государственного телерадиовещания ERR сообщил слушателям о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор перевозит грузы в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс и общественный скандал в эстонском обществе, а некоторые оппозиционные политики требуют от Каи Каллас уйти в отставку с занимаемой должности.

Пранкеры обсудили с премьером Эстонии возможную помощь Украине.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус