Эстония назвала инциденты с повреждением газопровода и двух кабелей связанными

Кая Каллас рассказала о ходе расследования.

Доказательства того, что трубопровод Balticconnector в акватории Балтийского моря и телекоммуникационные кабели между Финляндией и Эстонией, а также Швецией и Эстонией были повреждены в результате диверсии, на текущий момент у региональных властей отсутствуют. Соответствующее заявление перед журналистами сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая выступила во время своего прибытия на второй день саммита ЕС в Брюсселе. Чиновница пояснила, что вблизи от поврежденного места на объекте энергетической инфраструктуры одновременно располагались два судна.

Недавно произошли повреждения трубопровода, который соединяет Финляндию и Эстонию, а также кабелей. Мы расследуем это дело. Пока что мы не можем сказать, что это была диверсия. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку.

Фото и видео: European Commission