В Эрмитаже рассказали, как будут бороться с коронавирусом

Музей закрывать пока не планируется, уточнили в пресс-службе Эрмитажа.

В связи с поступившим распоряжением из Смольного, представители Государственного Эрмитажа рассказали, как будет строиться работа музея в связи с распространением коронавируса. В музее отметили, что продолжают следить за развитием ситуации. В Эрмитаже создана рабочая группа, следящая за развитием событий. 6 февраля в музее вступил в силу первый приказ о профилактике, а сейчас создан план кризисного управления, спланированный в том числе и в случае ухудшения ситуации по эпидемии.

В целом музей не будет закрываться, хотя и не собирается проводить культурных мероприятий с численностью гостей более тысячи. Торжественных церемоний открытия будущих выставок с участием приглашенных гостей пока проводить также не планируется. Музей не планирует поездки своих сотрудников за границу и вводит меры по их самоизоляции, усилена уборка музея. Мероприятия по дезинфекции проводились с интервалом 3-4 часа, в настоящий момент соблюдается периодичность в каждые два часа.

"Посещаемость музейного комплекса регулируется Службой музейной безопасности и техническими средствами, которые препятствуют массовому скоплению посетителей. [...] Эрмитаж стремится к тому, чтобы выставочные планы музея не изменились. На данный момент мы планируем, что все наши выставки будут открываться по ранее утверждённому расписанию", – уточнили в музее.

Фото: Piter.tv