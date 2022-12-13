В Ереване заявили, что главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Москве

Арман Егоян рассказал о рабочих планах главы МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян планирует провести новую рабочую встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мероприятие состоится на территории Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании парламента сделал руководитель армянской комиссии по вопросам европейской интеграции, представитель правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян.

Есть предваренная договоренность о проведении встречи в Москве. Арман Егоян, представитель правящей фракции "Гражданский договор"

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Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia