В Ереване заявили, что главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу в Москве

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян планирует провести новую рабочую встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мероприятие состоится на территории Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании парламента сделал руководитель армянской комиссии по вопросам европейской интеграции, представитель правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян.
Есть предваренная договоренность о проведении встречи в Москве.
Арман Егоян, представитель правящей фракции "Гражданский договор"
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Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia
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