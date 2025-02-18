На встрече планируют обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений.

В Эр-Рияде начались переговоры делегаций РФ и США. Об этом сообщает "РИА Новости".

Представители двух стран встретились в одном из дворцов королевской семьи в комплексе Альбасатин. На встрече планируют обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений. Также делегации обсудят подготовку к саммиту лидеров России и США. Кроме того, делегации намерены обсудить тему возможных переговоров по урегулированию на Украине.

Ранее мы сообщали, что переговоры России и США пройдут в дворцовом комплексе Альбасатин.

Видео: Telegram / Мария Захарова