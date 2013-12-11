В Энергодаре нашли сеть схронов с 300 минами

В городе Энергодаре за последнюю неделю специалисты нашли сеть схронов с 300 противодесантными минами ПДМ-1М. Соответствующее заявление сделал представитель "РИА Новостей" со ссылкой на источник в силовых структурах населенного пункта. Тот объяснил, что арсенал обнаружен в рамках проведения оперативных мероприятий. Эксперт добавил, что речь идет об одной из наиболее крупных находок, связанных с тяжелыми и взрывоопасными предметами.
Это второй за неделю схрон. Есть все основания полагать, что эти схроны связаны друг с другом. Мины могли быть использованы для совершения провокаций украинскими спецслужбами.
источник агентства
Напомним, что на окраине Энергодара был обнаружен схрон с несколькими десятками ПДМ-1М. Эти средства предназначались Вооруженными силами Украины для для минирования прибрежной зоны моря, рек, озер, а также выведения из строя десантных плавающих средств, машин, способных преодолеть водную преграду.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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