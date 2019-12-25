В Елизаветинской больнице введен в эксплуатацию новый операционный микроскоп

Микроскоп используется для микрохирургических операций в области нейрососудистой и спинальной хирургии.

В понедельник, 27 декабря, стало известно, что Елизаветинская больница получила новое оборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В частности, в эксплуатацию ввели новый операционный микроскоп. Об этом сообщили в Смольном.

Такой микроскоп используют для микрохирургических операций в области нейрососудистой и спинальной хирургии. Оборудование обеспечивает четкое изображение и отличается натуральной цветопередачей благодаря апохроматической оптике и инновационным интраоперационным флуоресцентным модулям.

В самой больнице отметили, что в отделении рентгенодиагностических исследований больницы установили компьютерный томограф, два палатных рентгеновских аппарата и диагностический телеуправляемый рентгеновский аппарат. Отделении эндоскопии оборудовано двумя новыми видеоэндоскопическими системами. В составе системы 30 эндоскопов: видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеобронхоскопы, видеодуоденоскопы. В операционном блоке установлены пять аппаратов для наркоза.

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