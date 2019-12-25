Ранее преступник уже был осужден за умышленное причинение вреда здоровью.

В Екатеринбурге пьяный мужчина избил прибывшего на вызов к ребенку врача. Об этом журналистам рассказал представитель пресс-службы полиции по Свердловской области Валерий Горелых. Инцидент произошел утром 12 декабря. Сообщение о конфликте между медицинским работником и одним из граждан города поступило от заведующего отделением неотложной помощи в детской поликлинике.

По адресу переулок Трамвайный, 3 мужчина избил врача, прибывшего на вызов к ребенку. На месте нарядом полиции задержан 46-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения Валерий Горелых, руководитель пресс-службы МВД по региону

Нарушителя доставили в дежурную часть. В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. В ближайшее время представители закона решат вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение вреда здоровью человека. По данной статье подразумевается наказание на срок до двух лет лишения свободы. Ранее гражданин был осужден за аналогичное преступление.

В Ленобласти полицейские задержали пьяного водителя после погони со стрельбой.

Фото: Piter.tv, Валерий Горелых