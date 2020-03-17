В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по суду из-за коронавируса

Все они пассажиры поезда Москва - Новый Уренгой.

В Екатеринбурге 4х человек госпитализируют по решению суда из-за контакта с коронавирусным пассажиром поезда Москва - Новый Уренгой.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ЯНАО изолировали из-за коронавируса вахтовиков с поезда Москва - Новый Уренгой. 6 человек сошли с поезда Москва - Новый Уренгой в Свердловской области. Двух пассажиров, контактировавших с пассажиром с подтвержденным коронавирусом, госпитализировали сразу по прибытию в Талицах. Четыре пассажира наотрез отказались от госпитализации. Местные СМИ сообщают, что речь идет о 2х женщинах с дочерьми.

ТАСС со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что в понедельник 16 марта состоялось заседание суда, которое постановило принудительно госпитализировать данных пассажиров в больницу. Решение суда будет реализовано сегодня, 17 марта.

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