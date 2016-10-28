В Екатеринбурге 31 октября откроют Макаровский мост

Ранее сообщалось, что до конца года на мосту планируется установить основные несущие конструкции и выполнить другие работы.

В Екатеринбурге 31 октября после 12:00 запустят автомобильное движение по Макаровскому мосту. Открыто будет и трамвайное движение. Об этом пишет "КП-Екатеринбург" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее сообщалось, что до конца года на Макаровском мосту должны установить основные несущие конструкции, подпорные стены, дождевую канализацию, а также выполнить некоторые другие работы.

Так, в 2022 году выполнят работы по возведению очистных сооружений, примутся рабочие также за благоустройство и архитектурную подсветку.

Ранее мы писали, что Смольный обратится в полицию из-за фейка об удорожании проезда.

Видео: Facebook / Интересный Екатеринбург