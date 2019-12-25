В Егорьевске задержан подозреваемый в сбыте 200 свертков с наркотиками

Мужчина распространял на территории Московской области героин.

В подмосковном Егорьевске полицейскими задержан подозреваемый в сбыте 200 свертков с наркотиками. Об этом рассказали представители правоохранительных органов на официальном сайте. В рамках оперативно-розыскных мероприятий пойман неоднократно судимый гражданин 38-ми лет. Уроженец Костромы использовал теневой сегмент Интернета для проведения незаконной деятельности. Он получал запрещенные вещества, фасовал их и помещал для распространения в специальных тайниках. Закладки были расположены на территории округов Коломна и Егорьевск.

Во время задержания у мужчины оперативники нашли 76 свертков с порошкообразным веществом. В мобильном устройстве подозреваемого находились фотографии и координаты закладок с наркотиками. По указанным адресам полицейские изъяли 24 свертков. Далее нарушитель показал еще один тайник, в котором находилось 100 сверток с аналогичным содержимым. По результатам экспертизы установлено, что в пакетах был героин с общей массой в 260 граммов.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Подозреваемый взят под стражу.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России

