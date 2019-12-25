В Забайкалье задержаны члены ОПГ, занимавшиеся контрабандой древесины за границу

Злоумышленники нарушили несколько уголовных статей.

В Забайкалье пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося контрабандой древесины за границу. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. По данным представителя МВД РФ Ирины Волк, операция выполнена транспортной полицией по региону, а также сотрудниками ФСБ и Читинской таможни.

Следствие полагает, что злоумышленники создали ОПГ в 2008 году. Лидером группировки стал гражданин одной из страны Восточной Азии. Этот бизнесмен проживал на территории Читы. Он сформировал четыре структурных подразделения. Один из офисов работал над документацией, создающей видимость легальной деятельности - экспорта пиломатериалов. Соучастники направляли заявки в уполномоченные организации, после чего получали заключения и карантинные сертификаты.

Еще три подразделения работали в Сретенском, Карымском и Хилокском районах. Они отвечали за прием, переработку, хранение и отгрузку криминально заготовленной древесины хвойных пород. В общей сложности мошенники нанесли ущерб государству в размере 690 млн рублей. Выявлено шесть преступных эпизодов с декларациями, в которых отражены заведомо недостоверные сведения о товаре.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, части 4 статьи 174.1, частям 1 и 2 статьи 210, части 3 статьи 226.1, статьи 222 УК РФ. За счет незаконного возмещения НДС из государственного бюджета злоумышленники украли более 5 млн рублей по 20 фактам мошенничества. Также подозреваемые обвиняются в отмывании денежных средств по незаконным поставкам лесоматериалов. Доход ОПГ по данной статье составил свыше 15 млн рублей.

Сейчас все фигуранты расследования задержаны. Лидер преступной организации заключен под стражу. Пятеро членов банды находятся под подпиской о невыезде, еще два - под домашним арестом.

В Красноярске на директора управляющей компании заведено дело о мошенничестве.

Фото и видео: официальный сайт МВД России