В МВД раскрыли подробности инкриминируемых подозреваемому преступлений.

В Красноярске на директора управляющей компании заведено дело о мошенничестве. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы региональных правоохранительных органов. В отношении подозреваемого также возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием.

Следствие считает, что с июня 2016 года по октябрь 2018 года мужчина не перечислял на счета местных ресурсоснабжающих организаций денежные средства. Сумма ущерба составила 1 млн рублей. Деньги якобы тратились фигурантом расследования на личные нужды, никак не связанные с обслуживанием жилых зданий. Второй преступный эпизод обернулся для города потерей 8 млн рублей. В июне 2018 года руководитель УК заключил контракт с администрацией Ленинского района по субсидиям. Он передал чиновникам фальшивые копии платежных поручений. В документах говорилось о том, что он перечислил средства подрядчикам за благоустройство дворов.

Мошеннику грозит по одной статье до 5 лет, по второй - до 10 лет лишения свободы.

В Ленобласти полицейские раскрыли мошенничество в отношении пожилой женщины.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Красноярскому краю