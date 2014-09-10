В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ" (Medecins sans frontieres). Об этом сообщается на официальном сайте гуманитарной организации MSF. Известно, что трагедия произошла в регионе Тыграй. Жертвами стали координатор по ЧС Мария Эрнандес, ее помощник Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремайкл. Коллеги решительно осудили нападение на медиков. На сайт говорится о том, что они будут "неустанно пытаться понять, что произошло".
Они ехали вчера днем, когда мы потеряли с ними связь. Этим утром их автомобиль был найден пустым, а в нескольких метрах лежали их тела.
сайт Medecins sans frontieres
Напомним, что "Врачи без границ" является международной независимой частной организацией, которая оказывает экстренную медицинскую помощь населению, которое пострадало в результаты вооруженных конфликтов, от эпидемий, вынужденного бегства, природных катастроф, голода. MSF действует в 70 странах мира, включая районы Европы, Южной и Северной Америки, Африки, Азии.
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Фото: Pixabay.com
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