Медики хотят узнать подробности трагедии, унесшей жизни коллег.

В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ" (Medecins sans frontieres). Об этом сообщается на официальном сайте гуманитарной организации MSF. Известно, что трагедия произошла в регионе Тыграй. Жертвами стали координатор по ЧС Мария Эрнандес, ее помощник Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремайкл. Коллеги решительно осудили нападение на медиков. На сайт говорится о том, что они будут "неустанно пытаться понять, что произошло".

Они ехали вчера днем, когда мы потеряли с ними связь. Этим утром их автомобиль был найден пустым, а в нескольких метрах лежали их тела. сайт Medecins sans frontieres

Напомним, что "Врачи без границ" является международной независимой частной организацией, которая оказывает экстренную медицинскую помощь населению, которое пострадало в результаты вооруженных конфликтов, от эпидемий, вынужденного бегства, природных катастроф, голода. MSF действует в 70 странах мира, включая районы Европы, Южной и Северной Америки, Африки, Азии.

Блинкен назвал главным геополитическим вызовом США в XXI веке отношения с Китаем.

Фото: Pixabay.com