В ЕС раскритиковали планы РФ составить список "недружественных стран"

По мнению дипломатов, составление такого перечня не соответствует международному праву.

В Евросоюзе раскритиковали планы РФ составить список "недружественных стран". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал источник в ЕС. Дипломаты изучать реакцию Москвы, но уверены, что стране не удастся расколоть союз.

Мы по-прежнему ждем детали, но я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой. источник агентства

В ЕС полагают, что включение в перечень недружественных стран для РФ даже одного члена Евросоюза как признание недружественным всего европейского региона. По мнению эксперта, создание такого списка противоречит нормам международного права и дипломатической конвенции. Он призвал не относиться негативно к какой-то определенной стране из-за имеющихся политических разногласий.

В МИД сообщили, что Россия скоро представит список недружественных государств.

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