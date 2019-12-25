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В ЕС раскритиковали планы РФ составить список "недружественных стран"
Сегодня, 16:17
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lesjasap

В ЕС раскритиковали планы РФ составить список "недружественных стран"

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По мнению дипломатов, составление такого перечня не соответствует международному праву.

В Евросоюзе раскритиковали планы РФ составить список "недружественных стран". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал источник в ЕС. Дипломаты изучать реакцию Москвы, но уверены, что стране не удастся расколоть союз.

Мы по-прежнему ждем детали, но я бы рассматривал это в контексте ухудшения обстановки внутри России, с одной стороны, и действий России в отношениях с ЕС – с другой.

источник агентства

В ЕС полагают, что включение в перечень недружественных стран для РФ даже одного члена Евросоюза как признание недружественным всего европейского региона. По мнению эксперта, создание такого списка противоречит нормам международного права и дипломатической конвенции. Он призвал не относиться негативно к какой-то определенной стране из-за имеющихся политических разногласий.

В МИД сообщили, что Россия скоро представит список недружественных государств.

Фото: Pixabay.com

Теги: евросоюз, недружественные страны
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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