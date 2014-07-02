Анналена Бербок заметила, что давление Брюсселя на Россию расшириться.

В ЕС работают над следующим пакетом санкций против России. Соответствующее заявление на пресс-конференции с коллегой из Эстонии Эвой-Марией Лийметс сделала министр внешнеполитического ведомства Анналена Бербок. Она выступила в Таллине. Журналисты попросили иностранку прокомментировать вопрос дальнейшего усиления давления на Россию из-за проведения специальной военной операции.

Мы работаем в Брюсселе над этим следующим пакетом. Повысим давление на российскую военную машину и одновременно сделаем все, чтобы и впредь поддержать Украину оружием и оборудованием. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Чиновница подчеркнула также, что для Берлина нет табу касательно поставок тяжелых вооружений киевскому режиму.

ЕК начала изучать ответы Украины на первую часть опросника по рекомендации о приеме в ЕС.

Фото и видео: YouTube / phoenix