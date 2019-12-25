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ЕК начала изучать ответы Украины на первую часть опросника по рекомендации о приеме в ЕС
Сегодня, 14:38
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ЕК начала изучать ответы Украины на первую часть опросника по рекомендации о приеме в ЕС

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Ана Пизаньеро объяснила, что процесс ведется.

Еврокомиссия начала изучать ответы Украины на первую часть опросника по рекомендации о приеме в Евросоюз. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге в Брюсселе сделала официальный представитель ЕК Ана Пизаньеро.

ЕК начала изучать ответы на первую часть опросника. Председатель сама сказала в Киеве, что ЕК готова всесторонне поддерживать Украину в этом процессе, но пока нам нечего к этому добавить.

Ана Пизаньеро, представитель ЕК

Напомним, что власти Украины 17 апреля заявили, что уже заполнили первую часть европейского опросника для подготовки рекомендации о приеме в ЕС. Далее Еврокомиссия должна провести анализ на предмет того, выполняет ли киевский режим Копенгагенские критерии членства. После заполнения всех частей документа Украиной, ЕК даст общую оценку готовности Украины к евроинтеграции. Она даст рекомендацию Совету Европы о запуске или отложении дальнейших переговоров.

В ЕС считают необходимым продолжать контакты с Россией.

Фото и видео: European Commission

Теги: ана пизаньеро, евроинтеграция, еврокомиссия, евросоюз
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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