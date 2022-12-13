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В ЕС прокомментировали соглашение РФ и Белоруссии о нестратегическом ядерном оружии

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В Евросоюзе прокомментировали соглашение России и Белоруссии о нестратегическом ядерном оружии. На регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе официальный представитель ЕС Петер Стано рассказал о том, что размещение на территории республики таких стратегических сил не может способствовать деэскалации регионального конфликта. Дипломат пояснил, что руководство регионального содружества будут мониторить ситуацию и реагировать в случае такой необходимости.

Это не шаг к снижению напряженности, это шаг, который повышает напряженность. Его можно рассматривать в контексте российской агрессии и ее поддержки со стороны Белоруссии. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации...

Петер Стано, представитель МИД ЕС

Страны ЕС отчитались о заморозке более 200 миллиардов евро активов ЦБ.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: белоруссия, еврокомиссия, евросоюз, союзное государство, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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