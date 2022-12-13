В ЕС прокомментировали соглашение РФ и Белоруссии о нестратегическом ядерном оружии

В Евросоюзе прокомментировали соглашение России и Белоруссии о нестратегическом ядерном оружии. На регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе официальный представитель ЕС Петер Стано рассказал о том, что размещение на территории республики таких стратегических сил не может способствовать деэскалации регионального конфликта. Дипломат пояснил, что руководство регионального содружества будут мониторить ситуацию и реагировать в случае такой необходимости.
Это не шаг к снижению напряженности, это шаг, который повышает напряженность. Его можно рассматривать в контексте российской агрессии и ее поддержки со стороны Белоруссии. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации...
Петер Стано, представитель МИД ЕС
Страны ЕС отчитались о заморозке более 200 миллиардов евро активов ЦБ.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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