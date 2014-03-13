В ЕС пояснили, в каком случае не поддержат инициативу Африки по Украине

Петер Стано выступил против режима прекращения огня.

Евросоюз не поддержит инициативу африканских лидеров по мирному урегулированию украинского конфликта в том случае, если она будет предполагать заморозку боевых действий. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Брюсселе на регулярном брифинге сделал официальный представитель европейского внешнеполитической службы Петер Стано. Он заметил,что если ресчь идет о простом прекращении огня, фиксировании стран на существующих позициях, то речь идет "не о нашем мире".

Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру. Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

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Фото и видео: European Commission