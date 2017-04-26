В ЕС подтвердили, что призывали надавить на Россию по зерновой сделке

Петер Стано рассказал о том, что Брюссель еще не получил ответа от стран.

Официальный представитель внешнеполитической службы Еврсоюза Петер Стано подтвердил факт отправки некоторым странам письма с призывом оказать давление на Москву для того, чтобы российская сторона вернулась к выполнению условий по зерновой сделке. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе. Дипломат не стал уточнять, какие именно страны получили от руководства ЕС такие письма.

Мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении по оказанию давления на Россию. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Петер Стано добавил, что европейское письмо не требовало ответа к определенному времени, а также этот документ был отправлено в рамках усилий ЕС по регулировании международной деятельности по важной для мира инициативы, связанной и черноморской инициативой. В МИД ЕС подчеркнули, что не получили от адресатов никаких конкретных ответов.

В ЕС заявили, что поддержат любые действия ECOWAS в отношении Нигера.

Фото и видео: European Commission