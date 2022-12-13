В ЕС объяснили важность реакции Китая на украинский кризис

Урсула фон дер Ляйен оценила место КНР на геополитической арене.

Официальная реакция китайского руководства на украинский кризис станет важным фактором для определения будущего отношений между Евросоюзом и КНР. Соответствующее заявление сделал руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая выступила на мероприятии, организованном местным институтом изучения Китая. По мнению иностранной гостьи, Пекин должен способствовать достижению справедливого мира на территории Украины, так как страна является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН.

То, как Китай будет реагировать.. будет определяющим фактором будущих отношений ЕС и Китая. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию.

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