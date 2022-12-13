Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит Си Цзиньпина в Россию

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит китайского председателя Си Цзиньпина в Москву. В рамках своего выступления на мероприятии в аналитическом институте изучения Китая иностранная гостью пояснила, что официальная рабочая встреча между российским лидером ВЛадимиром Путиным и главой КНР продемонстрировал мировой общественности "напористые" действия Пекина по укреплению своих международных позиций. Она пояснила, что намерена совершить визит в Пекин на следующей неделе.
Мы обеспокоены тем, что стоит за этим возвращением КНР на мировую арену… В течение некоторого времени мы наблюдали очень целенаправленное упрочение общей стратегической позиции Китая. На прошлой неделе в Москве во время визита президента Си прозвучало яркое напоминание об этом.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Глава ЕК заявила, что процветание и безопасность ЕС будут зависеть от отношений с Китаем.
Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias
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