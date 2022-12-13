Глава ЕК заявила, что процветание и безопасность ЕС будут зависеть от отношений с Китаем

Глава ЕК назвала условие для экономического процветания Евросоюза.

Экономическое процветание и национальная безопасность Европейского союза будут зависеть от характера отношений с Китаем. Соответствующее заявление в рамках выступления в Институте китаеведения Меркатора сделала руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница полагает, что официальная позиция Пекина по украинскому кризису остается определяющим фактором для отношений между ЕС и КНР. В Брюсселе считают, что китайская сторона намерена и дальше продвигать собственный, новый миропорядок. По мнению Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу требуется справиться с зависимостью. которая пока что существует в регионе от китайских поставок редкоземельных металлов.

То, как мы справимся с отношениями с Китаем, станет определяющим фактором нашего экономического процветания и национальной безопасности. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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