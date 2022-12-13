ЕС дал своим фермерам €56 млн из-за затоваривания еврорынка зерном с Украины

Урсула фон Дер ляйен рассказала о поддержке аграриев региона.

Евросоюз дал региональным фермерам 56 миллионов евро из экстренных аграрных фондов из-за затоваривания европейского рынка украинским зерном. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем сделала руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница пояснила, что этих денежных средств оказалось недостаточно, поэтому Брюссель дополнительно выделит еще денежные средства для реализации задачи. В ЕС видят, что сельскохозяйственная отрасль сталкивается с рыночными последствиями, так как на рынок приходит значительное количество зерна из Украины, что сказывается на стоимости продукции.

Я хочу подчеркнуть большой успех линий солидарности... которые позволили Украине экспортировать большие объемы зерна и аграрной продукции. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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