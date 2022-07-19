ЕК: санкции Запада не затронут транспортировку газа и "Северный поток"

Тим Макфи оценил ситуацию с "Северным потоком".

В Европейской комиссии заявили, что санкции Евросоюза не затронут транспортировку газа. Соответствующее заявление сделал во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи, отвечая на вопрос журналистов о ситуации с турбинами для энергетического проекта "Северный поток". Эксперт напомнил местной прессе о том, что ограничения не касаются товаров и технологий, связанных с доставкой природного газа из России в регион.

Санкционный режим ЕС не затрагивает товары или технологии, которые связаны с транспортировкой природного газа. Тим Макфи, представитель ЕК

Напомним, что после начала российской специальной военной операции на Украине страны коллективного Запада начали санкционное давление на Москву. В частности, оно касается энергоносителей. Президент Владимир Путин заявлял о том, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции наносят значительный ущерб для глобальной экономической системы.

ЕС предлагает запустить программу совместных закупок оружия на €500 млн на два года.

Фото и видео: European Commission