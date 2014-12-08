В ЕК сообщили, что главы Минэнерго ЕС снова попытаются согласовать совместные закупки газа

Кадри Симсон рассказала о темах, которые министры поднимут на встрече ЕС.

В Европейской комиссии сообщили, что главы министерств по энергетике Евросоюза снова попытаются согласовать совместные закупки природного газа на встрече, которая проводится сегодня. Соответствующее заявление перед журналистами сделала местный профильный комиссар Кадри Симсон.

Мы обсудим, как продвинуть вперед процесс подготовки совместных закупок газа. Лидеры ЕС на саммите поддержали этот подход и поручили министрам проработать этот вопрос. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

Чиновница пояснила, что альтернативными темами встречи министров ЕС станут поставки водородного топлива на территорию региона, а также изменения европейского законодательства по энергоэффективности зданий. Она напомнила, что именно дома с низкой энергоэффективностью и недостаточной теплоизоляцией значительно увеличивают расходы властей по газу.

Еврокомиссия в начале 2023 года предложит реформу рынка электроэнергии ЕС.

Фото и видео: European Commission