В ЕАО из-за обязательной вакцинации уволились 12 работников скорой

Заявления на увольнение написал также 15 работников скорой в городе Облучье.

В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) уволились 12 сотрудников скорой из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает BFM со ссылкой на главврача местной подстанции скорой помощи Владислава Когана.

Отмечается, что заявления на увольнение написали также 15 сотрудников скорой города Облучье. Таким образом получается, что примерно 27 работников скорой уволились. Объясняют свою позицию сотрудники тем, что они постоянно работают в "ковидном" госпитале, и никто еще не заболел.

Ранее главный санитарный врач региона Павел Копылов подписал постановление, в котором говорится, что до 15 ноября необходимо начать прививать от коронавируса 80% коллектива. При этом к 15 декабря необходимо завершить вакцинацию. Если же сотрудник отказывается от вакцинации и у него нет медотвода, то его необходимо от работы отстранить.

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