В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием ОБСЕ

Её не перенесли, а отменили.

В Донбассе временно отменили инспекцию позиций ВСУ с участием специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом пишет издание Обозреватель со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины.

Подчёркивается, что инспекция именно отменяется, а не переносится на более поздний срок.

Ранее итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева. С заявлением выступил бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан. По его словам, украинская сторона не выполнила тех обещаний, которые дала президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" в декабре 2020 года.