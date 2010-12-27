В Домодедово грузовик на переходе насмерть сбил первоклассницу

Мать девочки с переломами в больнице.

Сегодня утром, 27 сентября, в Домодедово Московской области грузовик насмерть сбил женщину с ребенком.

ДТП произошло ранним утром на пешеходном переходе недалеко от школы. Женщина с дочкой 7 лет переходили дорогу по "зебре", когда на них выскочил грузовик и сбил их. Ребенок от полученных травм скончался на месте, мать девочки с травмами различной тяжести доставили в больницу.

Водитель с места ДТП не скрылся. ГИБДД разбирается во всех обстоятельствах аварии.

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Фото: Piter.TV