В Доме дружбы Ленобласти отпразднуют день рождения А.С. Пушкина

Сегодня, 6 июня, в 16.00 в Доме дружбы Ленинградской области состоится традиционный Пушкинский праздник "Слух обо мне пройдет по всей Руси великой" (Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д. 2).

Сегодня, 6 июня, в 16.00 в Доме дружбы Ленинградской области состоится традиционный Пушкинский праздник "Слух обо мне пройдет по всей Руси великой" (Санкт-Петербург, ул. Потемкинская, д. 2).

В литературно-музыкальной гостиной представители областных национально-культурных общественных организаций и объединений исполнят стихотворения А. С. Пушкина на родных языках.

Ежегодно 6 июня, в день рождения "солнца русской поэзии" отмечается Пушкинский день России (День русского языка). Именно Александру Сергеевичу Пушкину ставят в заслугу появление современного русского языка.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО