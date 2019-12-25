В Детской библиотеке Светогорского поселения пройдет конкурс детских рисунков

Учреждение пока закрыто в связи с пандемией коронавируса.

Детская библиотека Светогорского народного поселения Выборгского района проведет конкурс и игровой утренник "По следам лягушки путешественницы" для детей дошкольного возраста и младшеклассников в предстоящем месяце. Информация об этом появилась на сайте муниципального образования.

Конкурс приурочен к 160-летию писателя Всеволода Гаршина. Его проведут после 12 апреля. Дети должны будут прислать иллюстрации к рассказу "Лягушка-путешественница" на электронную почту библиотеки deti.bib.svet@yandex.ru не позднее 1 апреля. Лучшие работы разместят сайте муниципального образования, в социальной сети ВКонтакте и муниципальной газете Светогорска "Вуокса".

Отметим, что Детская библиотека в поселении будет закрыта до времени проведения конкурса. Тем не менее, начиная с 12 апреля, сотрудники готовы провести все мероприятия, запланированные на первое полугодие.

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Фото: ВКонтакте / id162682304