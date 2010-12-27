В День России на стадионе "Авангард" в Выборге прошел товарищеский матч

Сегодня на стадионе "Авангард" прошел товарищеский матч между сборными командами правительства Ленинградской области и Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Участников поприветствовали советник главы региона Сергей Кузьмин, заместитель главы районной администрации Евгений Шестаков.
В состав команды выборжцев вошли представители администрации, депутаты, а также почетный гражданин Выборгского района, полузащитник паралимпийской сборной России по футболу Алексей Тумаков. Он сообщил, что сегодняшней игрой завершает свою спортивную карьеру.
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды Выборгского района.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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