Сейчас санитарные службы страны начали активное выявление инфекции.

В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Магнус Хеунике.

P1 был первоначально выявлен в Бразилии и является одним из тех, которым мы уделяем особое внимание. Магнус Хеунике, министр здравоохранения Дании

Он отметил, что сейчас санитарные службы страны начали активное выявление инфекции. Бразильский штамм зарегистрировали в столичном регионе.

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