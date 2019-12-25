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В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса
Сегодня, 16:47
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matveyvn

В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса

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Сейчас санитарные службы страны начали активное выявление инфекции.

В Дании выявили первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Магнус Хеунике.

P1 был первоначально выявлен в Бразилии и является одним из тех, которым мы уделяем особое внимание.

Магнус Хеунике, министр здравоохранения Дании

Он отметил, что сейчас санитарные службы страны начали активное выявление инфекции. Бразильский штамм зарегистрировали в столичном регионе.

Ранее учёные Британии впервые вырастили в пробирке мини-орган для восстановления печени человека.

Теги: бразильский штамм, дания, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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