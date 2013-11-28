В Дании показали первое видео взорванного "Северного потока - 2"

Масштабное разрушение трубы заснято в 20 километрах от южной оконечности Борнхольма.

В Дании показали первое видео взорванного в акватории Балтийского моря трубопровода "Северный поток - 2". Вечером 24 ноября местные журналисты с телеканала TV 2/Bornholm обнародовали кадры, сделанные при помощи подводного беспилотника. Ролик длится менее трех минут. На нем зафиксировано масштабное разрушение российского газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Известно, что местный телеканал получил разрешение от Датского морского управления на съемку места взрыва, расположенного в 20 километров от южной оконечности Борнхольма. Шведское издание Expressen ранее опубликовало видео повреждений газопровода "Северный поток", находящегося в шведской экономической зоне.

Россию не допускают к осмотру уцелевшей ветки "Северного потока".

Фото и видео: YouTube / TV 2/Bornholm