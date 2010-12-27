В Дагестанском селе зафиксирована вспышка сибирской язвы

Третий мужчина находится под наблюдением медиков. В селе ввели карантин.

В Дагестанском селе введен карантин из-за вспышки смертельного опасного заболевания.

Сообщается, что во время забоя бычка мужчина получил порез, который позднее воспалился. Мужчина обратился за помощью к медикам, которые заподозрили Сибирскую язву. Мужчину для дообследования отправили в столицу республики, где подтвердили предположения местных медиков.

Также оказался зараженный и еще один мужчина, который забивал бычка. Еще один мужчина с подозрением на инфицирование находится в клинической инфекционной больнице Махачкалы.

В селе введен карантин. Останки бычка уничтожены и места, места забоя и где была кровь продезинфицированы. Проводится полный необходимый комплекс карантинных мероприятий.

Фото: data.kaktus.media