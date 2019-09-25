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В ДТП в центре Петербурга пострадали байкер и 14-летняя пассажирка Mercedes
Сегодня, 10:53
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В ДТП в центре Петербурга пострадали байкер и 14-летняя пассажирка Mercedes

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По факту аварии проводится проверка.

Утром в серу, 13 августа, на Казанской улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 40-летний водитель автомобиля Mercedes, выполняя разворот у дома №1, столкнулся с мотоциклом Honda которым управлял 25-летний молодой человек.

В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, травму плеча получила 14-летняя пассажирка Mercedes. Девочка также была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на Плесецкой 5-летняя девочка попала под электровелосипед.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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