В ДТП в центре Петербурга пострадали байкер и 14-летняя пассажирка Mercedes

По факту аварии проводится проверка.

Утром в серу, 13 августа, на Казанской улице в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 40-летний водитель автомобиля Mercedes, выполняя разворот у дома №1, столкнулся с мотоциклом Honda которым управлял 25-летний молодой человек.

В результате аварии мотоциклист получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, травму плеча получила 14-летняя пассажирка Mercedes. Девочка также была госпитализирована.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на Плесецкой 5-летняя девочка попала под электровелосипед.

Фото: Telegram / Петербургская полиция