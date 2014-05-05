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В ДТП в Крыму пострадали 12 человек

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Водитель "Волги" госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ДТП в Крыму пострадали 12 человек. Об этом сообщили представители регионального управления МВД. Днем 13 ноября на трассе Севастополь-Ялта столкнулись два транспортных средства. Повреждены "Волга" и микроавтобус. Инцидент зафиксирован около 08:40 утра.

Водитель автомобиля "Волга" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с восемью пассажирами. В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

пресс-служба ГУ МВД по региону

Полиции пришлось перекрывать одну полосу движения. По факту ДТП местная прокуратура организовала проверку. Установлено, что шофер "Волги 1988-го года рождения госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Пассажиры микроавтобуса отделались легкими ушибами и травмами средней степени тяжести. Среди пострадавших нет несовершеннолетних граждан. Известно, что микроавтобус вез жителей Севастополя.

На улице Сантьяго-де-Куба пьяный водитель влетел в "Газель".

Фото и видео: VK / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Теги: волга, гибдд, крым, микроавтобус, севастополь
Категории: ДТП, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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