В ДТП с двумя автобусами в Белгородской области погибли 6 человек

Шесть человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и камаза в Новоосколькском округе Белгородской области. Ранее местный губернатор Вячеслав Гладков говорит о том, что трагедия унесла жизни пятерых человек. Соответствующее заявление сделали правоохранительные органы и экстренные службы по региону. Известно, что транспортные средства столкнулись на участке автомобильной дороги "Ольховатка - Беломестное", вблизи села Великомихайловка. Помимо жертв есть пострадавшие. На данный момент такими считаются четверо.
Четверо человек получили травмы. Всех пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь.
Вячеслав Гладков, глава региона
Жертвами стали пассажиры Mercedes-Benz Sprinter. В общей сложности в автобусе находились 11 взрослых граждан.
В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей.
Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков
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