В ДТП с двумя автобусами в Белгородской области погибли 6 человек

По разным данным пострадавшими называют от трех до четырех человек.

Шесть человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и камаза в Новоосколькском округе Белгородской области. Ранее местный губернатор Вячеслав Гладков говорит о том, что трагедия унесла жизни пятерых человек. Соответствующее заявление сделали правоохранительные органы и экстренные службы по региону. Известно, что транспортные средства столкнулись на участке автомобильной дороги "Ольховатка - Беломестное", вблизи села Великомихайловка. Помимо жертв есть пострадавшие. На данный момент такими считаются четверо.

Четверо человек получили травмы. Всех пострадавших бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь. Вячеслав Гладков, глава региона

Жертвами стали пассажиры Mercedes-Benz Sprinter. В общей сложности в автобусе находились 11 взрослых граждан.

В Белгородской области пострадавшим от обстрелов выделят 2,5 млрд рублей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков