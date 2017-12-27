В ДТП на Выборгском шоссе попали пять автомобилей. Есть пострадавшие

На Выборгском шоссе произошла массовая авария с пострадавшими.

На Выборгском шоссе недалеко от железнодорожной станции Парголово утром 27 декабря произошла авария. По сообщениям очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, однако, их состояние не уточняется.

Известно, что ситуация сложилась из-за неаккуратного выезда водителя с территории заправки. Из-за его автомобиля, одну из машин, следовавших по шоссе вынесло на встречную полосу. Там транспортное средство зацепило три иномарки. Свидетели рассказывают, что одно авто стоит у заправки, еще четверо - на обочине дороги.

В настоящее время ожидается, что авария соберет большую пробку, так как объезд производится только по встречной полосе.Уже сейчас автомобилистам приходится ехать на данном участке со скоростью 5 километров в час.