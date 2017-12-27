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В ДТП на Выборгском шоссе попали пять автомобилей. Есть пострадавшие

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На Выборгском шоссе произошла массовая авария с пострадавшими.

На Выборгском шоссе недалеко от железнодорожной станции Парголово утром 27 декабря произошла авария. По сообщениям очевидцев, в ДТП есть пострадавшие, однако, их состояние не уточняется.
 
Известно, что ситуация сложилась из-за неаккуратного выезда водителя с территории заправки. Из-за его автомобиля, одну из машин, следовавших по шоссе вынесло на встречную полосу. Там транспортное средство зацепило три иномарки. Свидетели рассказывают, что одно авто стоит у заправки, еще четверо  - на обочине дороги. 
 
В настоящее время ожидается, что авария соберет большую пробку, так как объезд производится только по встречной полосе.Уже сейчас автомобилистам приходится ехать на данном участке со скоростью 5 километров в час. 
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Теги: авария , выборгское шоссе , дтп , парголово
Категории: ДТП Новости СПб

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